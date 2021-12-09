Путин заявил, что россияне должны пользоваться правами и льготами, где бы они ни жили

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы, в том числе социальные, для граждан РФ, живущих за рубежом, в том числе и на Донбассе. Соответствующий вопрос на заседании Совета по правам человека поднял исполнительный директор ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Я думаю, что вы абсолютно правы: граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны. Это касается и социальных прав, и льгот. Обязательно дам поручение правительству все это проработать и надеюсь, что мы выйдем на согласованные решения", - сказал Путин, комментируя трудности, которые возникают у живущих за рубежом сограждан в получении доступа к порталу госуслуг, медицинских услуг и получении QR-кодов.

Вышинский также рассказал, что на прошедших выборах в Донбассе смогли проголосовать более 200 тыс. соотечественников, однако посетовал, что голосование шло только по партийным спискам. По его словам, необходимо предоставить гражданам РФ, живущим за рубежом, право голосовать и за мажоритариев.

"По поводу совершенствования способов голосования для наших соотечественников за рубежом - да, я с вами согласен. Нужно над этим подумать и предпринять необходимые меры даже вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов", - сказал Путин.