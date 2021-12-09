В Москве вручили премию "Звезда Дальнего Востока"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" прошла в Москве в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Премию получают представители российского и зарубежного бизнеса, журналисты, участники программы "Дальневосточный гектар". Церемония награждения приурочена к проходящим в столице Дням регионов Дальнего Востока. В специальной номинации "Открытость" премию получили сотрудники информационных агентств ТАСС, РБК, МИА "Россия сегодня", "Интерфакс - Дальний Восток", регионального информационного агентства "Прима Медиа", информационного агентства "Лидер" - АиФ - Дальинформ, а также дальневосточное отделение "Первого канала", ГТРК "Владивосток". Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил журналистов за освещение социальных и экономических тем на Дальнем Востоке.

"Мы стараемся сделать так, чтобы жизнь на Дальнем Востоке становилась лучше. Хочу сказать спасибо всем, кто помогает нам в этом деле, кто реализует новые инвестиционные проекты, строит предприятия, создает новые рабочие места. Отдельно поблагодарить надо тех, кто информирует людей о том, что происходит на Дальнем Востоке, как развиваются наши дальневосточные регионы. Невозможно двигаться вперед без диалога с людьми. И в этой коммуникации нам помогают журналисты и блогеры", - сказал Юрий Трутнев.

Победителем в номинации "Стратегическое развитие" стала компания "Удоканская медь", создающая современный горно-металлургический комбинат по добыче и переработке медной руды в Забайкальском крае и преобразующая поселок Новая Чара. Предпринимателей, благодаря активной деятельности которых в дальневосточных регионах создаются новые точки роста, поощряют в номинации "Развитие территорий". В этом году победителем стал колымский производственно-коммерческий концерт "Арбат" (Магаданская область), который наряду с разработкой месторождений ведет проекты, связанные с социальным развитием территории. Победителем номинации "Иностранный инвестор" стала группа компаний "Легендагро", запустившая комплексные проекты в сфере сельского хозяйства и логистики в Приморском крае и Амурской области.

"Большая честь быть причастным к этой работе. Хотел бы поблагодарить всех, кто своей верой в успех делает возможным быстрое развитие и создают новую реальность Дальнего Востока", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Впервые поощрение получили представители блогосферы, популяризующие туризм на Дальнем Востоке, среди них - путешественник и уроженец Магадана Богдан Булычев, хабаровчанин Дмитрий Куликов, Instagram-блогеры Ирина Акопян, Денис Антипов, Виктория Смирнова, Алексей Жирухин, который проехал через всю страну на машине от Москвы до Владивостока, и блогер Яндекс.Дзен Дарья Олянчук, которая рассказала как организовать недорогой отдых на Камчатке.

О поощрении молодых предпринимателей

При взаимодействии с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) второй раз со времени существования премии поощряются молодые предприниматели в номинации "Молодые львы". Среди номинантов представлены участники конкурсов и проектов платформы "Россия - страна возможностей". Победителем номинации стала Евгения Алексеева (Приморский край), представившая интерактивную образовательную программу "Дальневосточный старт", направленную на вовлечение молодежи Дальнего Востока в технологическое предпринимательство.

Победителем номинации "Технологические новации" стала ГК "Арника" (Приморский край), создавшая производство кормовых витаминов и аминокислот. Представители малого и среднего предпринимательства поощрены номинацией "Бизнес действие". Победителем стала компания "Эффективная энергия" с марикультурным проектом в Хасанском районе Приморского края.

Награды также были вручены за эффективный и оригинальный проект на "дальневосточном гектаре". Победителем стал построивший в Приморье туристическую базу Андрей Бородавко. Дипломами отмечены автор проекта по строительству на Камчатке этноцентра "Авача Мей" Анастасия Шукшина и Екатерина Трегубляк, развивающая птицеводческое хозяйство в Сахалинской области. Награды вручил кинодокументалист, режиссер, оператор и продюсер фильмов о дикой природе Дмитрий Шпиленок.

"Группа ВЭБ.РФ сегодня - это единый механизм устойчивого развития, на который опираются государство и частный бизнес. Совместно с нашими партнерами мы реализуем проекты, которые делают жизнь людей лучше. На Дальнем Востоке качество жизни должно расти опережающими темпами, а частный бизнес получать ощутимую поддержку на всех этапах своего развития", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В пресс-службе аппарата полпреда напомнила, что за прошедшие семь лет в ДФО было принято 60 федеральных законов, почти 300 постановлений и распоряжений правительства, шесть указов и распоряжений президента. Создано 22 территории опережающего развития. Инвестиционные проекты получают инфраструктурную поддержку.