Глава BioNTech не исключил, что бустерная прививка из-за "омикрона" нужна через три месяца

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин не исключил, что бустерная прививка против COVID-19 в свете распространения штамма "омикрон" потребуется уже через три месяца после полной вакцинации (после получения двух доз препарата). Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel .

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"В настоящее время ситуация с фактами иная. Что касается "омикрона", две дозы не предоставляют достаточной защиты", - сказал Шахин. "Если "омикрон", как прогнозируется, продолжит распространяться, то с научной точки зрения имело бы смысл предложить бустерную прививку уже через три месяца", - считает специалист. "В Великобритании это уже делают. И все же решение не за нами", - заметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, потребуется ли уже летом четвертая прививка тем, кто сделает бустерную, Шахин сказал: "Во время четвертой прививки могла бы использоваться вакцина, адаптированная к варианту "омикрон".

Шахин также сообщил, что консорциум BioNTech - Pfizer принял решение произвести в следующем году "как минимум 4 млрд доз" вакцины против COVID-19.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более 50 странах.