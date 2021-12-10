В ВОЗ заявили, что неравенство в доступе к вакцинам в мире приводит к затягиванию пандемии

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неравенство в мире в вопросе доступа к вакцинам и другим средствам борьбы с коронавирусом приводит к тому, что пандемия длится дольше, чем должна была бы длиться. Об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В лекции на тему реагирования на пандемию, опубликованной на сайте ВОЗ, он напомнил о том, что 8 декабря исполнилась "первая годовщина применения вакцины от COVID-19". "Все мы верили и надеялись, что по прошествии года мы приблизимся к завершению пандемии. Однако вместо этого мы пребываем в мире, где жизненно важные для прекращения пандемии инструменты - вакцины, диагностические и терапевтические средства - не распределялись на равной основе, - посетовал гендиректор. - Это серьезное неравенство привело к тому, что пандемия продолжается гораздо дольше, чем она должна была бы продолжаться".

По словам Гебрейесуса, сейчас "мир остается в ее тисках", а число смертей увеличилось более чем втрое. "Появление омикрон-варианта угрожает подорвать наши достижения", - предупредил глава ВОЗ, добавив, что "пандемия выявила неравенства, которые лежат в основе столь многих проблем мирового здравоохранения".

Вместе с тем, по его мнению, человечество отнюдь не является "беззащитным" перед омикрон-штаммом и дельта-штаммом. Гебрейесус призвал правительства "провести новую оценку и пересмотреть свои национальные планы" борьбы с пандемией "на основе новой ситуации", ускорить охват вакцинацией населения, относящегося к группе риска, активизировать усилия по снижению распространения инфекции.