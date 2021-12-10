Члены ОП РФ обсудят проект доклада о состоянии гражданского общества

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ седьмого созыва соберется в пятницу на итоговое в этом году пленарное заседание. Его центральным событием станет обсуждение проекта доклада о состоянии гражданского общества в России за 2021 год, сообщила пресс-служба ОП.

"Нынешний год выдался очень насыщенным и показал активность гражданского общества в вопросах здравоохранения и вакцинации от коронавируса, общественного наблюдения за голосованием, решения экологических проблем, волонтерства", - приводит пресс-служба слова секретаря палаты Лидии Михеевой.

Она подчеркнула, что гражданское общество продемонстрировало, насколько оно способно "быстро и эффективно мобилизоваться для решения острых проблем, для оказания помощи нуждающимся, для донесения своей позиции до власти". "Мы гордимся тем, что к рекомендациям гражданского общества прислушиваются на федеральном уровне", - отметила секретарь ОП.

В палате указали, что в проекте доклада подробно освещены темы независимого общественного наблюдения за голосованием, разрешения проблемных ситуаций в сфере экологии, помощи детям с орфанными заболеваниями, развития добровольчества, поддержки некоммерческого сектора и корректировки нацпроектов.

В ходе пленарного заседания члены ОП выскажут свои замечания и дополнения к документу, после чего текст доклада будет доработан. Его финальная версия будет опубликована до конца года. Также общественники расскажут о планах и целях работы на 2022 год. Кроме того, в рамках итогового пленарного заседания состоится торжественная церемония присуждения наград Общественной палаты РФ.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Седьмой состав палаты будет работать до 2023 года.