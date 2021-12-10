Рабочая группа Госсовета в 2022 году изучит вопрос контроля родителей за питанием в школах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по вопросам школьного питания в 2022 году рассмотрит вопросы родительского контроля за питанием в школах, переоснащения пищеблоков и производства качественной продукции для школьных столовых на местных предприятиях. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Мордовии по итогам заседания рабочей группы, которое провел глава республики Артем Здунов.

"Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым рабочая группа будет работать в 2022 году. В их числе оценка потребности регионов в бюджетных средствах для переоснащения пищеблоков школьных столовых, вопросы родительского контроля за школьным питанием, кадрового обеспечения, производства качественной продукции на местных предприятиях АПК", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, специалисты министерства вместе с коллегами из Роспотребнадзора направили во все регионы рекомендации по созданию условий для участия родителей в контроле за питанием детей. Что касается поставки продуктов для школьных столовых, то по словам участника заседания, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, регионам можно использовать опыт Мордовии по вовлечению местных сельхозпроизводителей в систему школьного питания.

Ректор Московского госуниверситета пищевых производств Михаил Балыхин предложил создать в Саранске национальный ситуационный центр, который будет координировать работу. В свою очередь исполняющий обязанности ректора МГУ имени Н. П. Огарева Дмитрий Глушко отметил, что на базе университета совместно с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи можно создать кафедру диетологии, нутрициологии и организации технологии социального питания.