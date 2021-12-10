В Хабаровском крае на ремонт поврежденных паводками дорог и мостов направили 40 млн рублей

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае отремонтировали поврежденные наводнениями дороги и мосты, направив на эти цели 40 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев: я взял ответственность и не буду ее перекладывать

Хабаровский край в текущем году пережил несколько сильных паводков. В мае был паводок при вскрытии льда на Амуре в Николаевском районе, топило поселения. Летом после дождей разлились горные реки в Верхнебуреинском районе, в зону паводка также попали поселения, разрушило множество мостов. В августе начался еще один паводок на Амуре.

"Завершен ремонт дорог и мостов стоимостью в 40 млн рублей. И львиная доля этих средств <…> пришлась на Верхнебуреинский район", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что в Верхнебуреинском районе впервые за последние 70-75 лет было зафиксировано сильное наводнение на реке Бурее. "И больше половины ущерба от паводков, который в этом году мы предварительно оцениваем в 425 млн рублей, дал Верхнебуреинский район", - добавил губернатор. Ранее региональные власти сообщали, что в районе было повреждено 23 км дорог и 11 мостов.

Всего в Хабаровском крае были подтоплены 67 населенных пунктов, 156 жилых домов, 447 приусадебных участков, 102 участка дорог протяженностью почти 60 км, 17 автомобильных мостов и 13 линий электропередачи. Единовременную помощь власти оказали на общую сумму в 35 млн рублей - произведено 817 выплат.