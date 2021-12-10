Депутаты Заксобрания Камчатки поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В пользу этого решения проголосовали 18 депутатов, против - пять, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"На сегодняшнем заседании депутатов края после долгого обсуждения 18 членов парламента поддержали инициативу, пять высказались против", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в дальнейшем депутаты Камчатки направят в Госдуму несколько предложений по законопроекту.

Ранее в краевом правительстве ТАСС рассказали, что в соответствии с результатами опроса, проведенного в регионе среди 9 тыс. человек, более половины респондентов (51%) считают необходимым ввести QR-коды в общественных местах и на транспорте.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.