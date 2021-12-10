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Дорогу до рыболовецкого поселка на Камчатке закрыли до 13 декабря из-за шторма

Подрядная организация приступила к ремонту размытой дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения для автомобилей до поселка Октябрьский на Камчатке продлено до 13 декабря, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с ликвидацией последствий штормовых явлений Охотского моря, размывом, переувлажнением и разупрочнением земляного полотна, проведением восстановительно-ремонтных работ закрыто движение для всех видов транспортных средств до 12:00 13 декабря 2021 года на участке между 115-м и 129-м км автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский (Октябрьская коса)", - говорится в сообщении.

Из-за ураганного ветра и большой приливной волны несколько участков дороги на Октябрьский оказались размытыми. Подрядная организация приступила к ремонту.

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