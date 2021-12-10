Станция метро "Маяковская" открылась после 11 месяцев капитального ремонта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Станция петербургского метро "Маяковская" открылась для посетителей после капитального ремонта, который длился 11 месяцев. Теперь она будет работать в прежнем режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"Наземный вестибюль станции метро "Маяковская" начал работать в прежнем режиме. На вход он открыт с 05:40 и закроется в 00:25. На выход станция будет работать с 05:40 до 00:45. Теперь войти на "Маяковскую" можно только с Невского проспекта, а выйти - на улицу Марата", - рассказали в метрополитене.

За день до открытия станцию проинспектировал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, на своей официальной странице в сети "ВКонтакте" он напомнил, что "Маяковскую" отремонтировали впервые с момента ее открытия в 1967 году.

"Метрополитеновцы выполнили капитальный ремонт наклонного хода станции - это то место, где размещаются эскалаторы, которые тоже были отремонтированы. Полностью заменили балюстраду, модернизировали систему управления эскалаторами. Стены и колонны облицевали Саянским мрамором, пол покрыли гранитом "Возрождение". Установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения. Для слабовидящих граждан выполнили тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата - она поможет уверенно ориентироваться в вестибюле", - написал Соколов.

Вице-губернатор добавил, что станцию оснастили системой интеллектуального видеонаблюдения, она автоматически обнаруживает оставленные предметы. Сегодня подобные системы есть на 52 станциях метрополитена из 70. На входе всех пассажиров будет встречать отреставрированный барельеф с Владимиром Маяковским.