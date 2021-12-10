В Российском союзе туриндустрии оценили успехи развития отрасли

"Активно идет бронирование и продажи [туров] на Рождество и Новый год, но уже по предварительным итогам [2021 года] понятно, что результаты и на внутреннем рынке, и на выездном будут превышать 2020 год. На внутреннем рынке они будут превышать и доковидный 2019 год. Это очень важная характеристика, которая показывает, что мы научились в условиях ограничений, ПЦР-тестов, QR-кодов не только жить и работать, но и отдыхать", - сказал собеседник агентства.

Он привел в пример Краснодарский край, который стал лидером по приему туристов. "Мы беспокоились, что с 1 августа введут QR-коды повсеместно, в связи с этим рухнут продажи и потоки. Были против, говорили о смягчении. Но ничего не рухнуло, более того прогноз говорит, что выйдут в плюс к 2020 году, общий поток в среднем более 16 млн человек [в 2020 году - 12 млн]", - уточнил Барзыкин.

По его словам, в 2021 году произошла диверсификация потоков внутреннего туризма. "Дестинации [туристические направления] новые открылись в этом году. <...> На Северный Кавказ наши операторы пытаются запустить пилотные чартерные рейсы, запустили турпоезд. Надо и Калининградскую область упомянуть, и старое-новое озеро Байкал в Бурятии, и Камчатку, и Сахалин, то есть идет диверсификация в этом году", - пояснил вице-президент.