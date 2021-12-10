В Благовещенске 9 декабря зарегистрировали самую теплую погоду за последние 90 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Исторический максимум теплой погоды на 9 декабря побит в Благовещенске Амурской области. Столбики уличных термометров в этот день поднялись до 2,1 градуса мороза, сообщается в пятницу в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Рекордное тепло задержалось в Амурской области еще и в четверг, 9 декабря. Исторический максимум на эту дату в Благовещенске сейчас составляет 2,1 градуса мороза, а прежнее достижение 4,7 градуса мороза продержалось почти 90 лет, с 1932 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Константиновке воздух прогрелся до плюс 2,1 градуса. "А плюсовая температура в декабре для Приамурья большая редкость и за столетний период наблюдений фиксировалась всего несколько раз", - отметили синоптики.

Аномальное тепло и непродолжительные снегопады в Приамурье принес западный циклон. По информации на утро пятницы в Благовещенске выпало 3,5 мм осадков, что составляет треть месячной нормы, в южных районах области количество выпавшего снега - от 3 до 5 мм, больше всего осадков досталось Архаре - 7 мм. Снег продолжает идти на востоке области, а в западную часть уже начал поступать холодный воздух, который вернет амурскую температуру от рекордной к климатически нормальной.

В амурском гидрометцентре добавили, что уже 11-12 декабря заметно похолодает, дневные температуры не будут превышать минус 10 градусов.