В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 30% сотрудников предприятий отправят на удаленку

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"С 15 по 30 декабря работодатели в двух крупнейших городах края (за исключением предприятий жизнеобеспечения и других организаций, указанных в перечне постановления) должны перевести на дистанционную форму работы не менее 30% от штатной численности сотрудников (в том числе беременных, работников 60+, сотрудников с хроническими заболеваниями, а также невакцинированных сотрудников и тех, кто имеет медотвод от прививки)", - говорится в сообщении.

В этот же период организациям, оказывающим финансовые, социальные услуги, центрам социальной поддержки и социального обслуживания населения, а также непродовольственным магазинам рекомендовано сдвинуть график работы на время с 11:00 до 20:00. Это позволит разгрузить пассажиропоток в утренние часы пик. В автобусах и такси ужесточаются требования по масочному режиму. С 15 по 27 декабря наличие QR-кода вакцинированного или переболевшего, либо сертификата о прививке становится обязательным для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов. Посетители этих учреждений могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест. Новые ограничения не касаются многофункциональных центров (МФЦ).

С середины декабря невакцинированные пенсионеры старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не смогут получать компенсацию льготного проезда на транспорте. С 10 декабря и до особого распоряжения приостанавливается плановая диспансеризация, медицинские профосмотры, дни здорового ребенка в поликлиниках. Ограничения коснулись студентов техникумов и колледжей. С настоящего момента по 6 февраля невакцинированные студенты средних специальных учреждений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в возрасте от 18 лет переходят на дистанционное обучение. Студенты краевых вузов к настоящему времени уже занимаются удаленно.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре складывается наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в этих городах составляет более 300 человек. Количество заявок на вызов скорой помощи достигло максимальных значений - до 1000 и более вызовов ежесуточно.

"Наибольшее число заболевших фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Необходимо и дальше продолжать вакцинацию сотрудников. Также действенной мерой профилактики против распространения вирусной инфекции является отказ от массовых мероприятий, дистанционные формы работы и самоизоляция людей, попадающих в зону риска", - приводятся в сообщении слова главного санитарного врача Хабаровского края Татьяны Зайцевой.