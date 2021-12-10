Лесозаготовители в Приамурье возместили 4 млн рублей ущерба, нанесенного животным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Лесозаготовительная организация в Амурской области выплатила 3,9 млн рублей ущерба, который был нанесен животным во время заготовки древесины в Мазановском районе, сообщается в пятницу на сайте Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Общество с ограниченной ответственностью "Виза" на основании договоров аренды лесных участков осуществляло заготовку древесины на территории Мазановского района Амурской области. При осуществлении данной деятельности вырублены породы деревьев: береза, осина, лиственница, ель. В результате изменения среды обитания причинен вред объектам животного мира, таким как лось, изюбрь, косуля, кабан, соболь и иным, который составил более 3,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиненный вред животному миру организация не возмещала в течение трех лет.