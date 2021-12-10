В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый в столице детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Косыгин-парк" стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12-17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Косыгин-парк" расположен в Центральном административном округе Москвы по адресу: улица Малая Калужская, 1. Его партнерами стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви. Занятия в детском технопарке будут вести преподаватели вуза и эксперты.

На площади более 1,5 тыс. кв. м располагаются три тематических кластера. Так, в отдел "Мода 4.0" вошли пять лабораторий: цифрового проектирования, дизайна тканей, дизайна трикотажа, диджитал-дизайна, моделирования и дизайна одежды. Слушателей программы "Умная одежда" научат создавать изделия с функциями изменения цвета и формы, контроля физического состояния человека.

На занятиях курса "Устойчивая мода" подростки будут вторично использовать текстильные материалы и пластик, восстанавливать одежду, перерабатывать и создавать из нее новые экологичные вещи.

Другие кластеры

Кластер информационных технологий состоит из лабораторий "VR/AR", "Робототехника", "Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников". Например, ученики будут использовать цифровые возможности для автоматизации процессов создания одежды и аксессуаров. А на занятиях по робототехнике ребят познакомят с основами проектирования, изготовления и программирования роботизированных устройств.

В кластер "Чистый мир" входят лаборатории "Растительные волокна и экотекстиль", "Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика" и "Охрана окружающей среды". Здесь слушатели освоят создание экологичной одежды и рациональное потребление ресурсов.

Помимо продолжительных образовательных программ, юных москвичей приглашают на мастер-классы, лекции и инженерные соревнования.