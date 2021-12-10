Омский суд обязал обеспечить запас угля в котельных шести сельских поселений области

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Горьковский районный суд Омской области, в 12 муниципалитетах которого наблюдаются перебои поставок угля, по иску прокуратуры обязал администрацию Горьковского района и предприятие "Районные коммунальные сети", которая обслуживает шесть сельских поселений с населением около 10 тыс. человек, обеспечить нормативный запас этого вида топлива на случай сильных морозов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

Перебои с поставками угля в Омской области начались в ноябре. В середине месяца региональная прокуратура сообщила о проведении проверки из-за риска срыва поставок этого вида топлива в разгар отопительного сезона. Аналогичная ситуация сложилась в трех районах и с топочным мазутом.

"Прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление об обязании администрации Горьковского муниципального района и муниципального предприятия обеспечить надлежащее теплоснабжение на территории сельских поселений Горьковского муниципального района Омской области, создании и поддержании норматива общего запаса угля и норматива эксплуатационного запаса угля на котельных, обеспечивающих теплоснабжение на территории данных сельских поселений. <…> Исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено", - сообщила прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что предприятие "Районные коммунальные сети" и администрация района не обеспечили завоз на котельные необходимого количества топлива. В пресс-службе ТАСС уточнили, что компания обслуживает шесть сельских поселений района. Согласно данным Омскстата, в этих населенных пунктах проживает почти 10 тыс. человек.

Губернатор Омской области Александр Бурков 9 декабря сообщил журналистам, что теплоснабжающие организации оказались в тяжелой ситуации из-за резкого - почти двукратного - роста цен на уголь и мазут. Регион выделил из резервного фонда более 100 млн рублей трем районам, где возникли проблемы с поставками мазута, и 41 млн рублей - 12 районам, где не обеспечен нормативный запас угля.

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. В настоящий момент в регионе около минус 10 градусов.