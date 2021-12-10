Движение межмуниципальных автобусов в Магаданской области возобновится с понедельника

ТАСС, 10 декабря. Движение автобусов по межмуниципальным маршрутам в Магаданской области, отмененных 7 декабря из-за 50-градусных морозов, возобновится в понедельник, 13 декабря. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Возобновление с 13 декабря 2021 года движения автобусов по всем межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Магаданской области, ранее отмененных из-за наступления температуры ниже 50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

В Магадане в пятницу до 17 градусов мороза, облачно. Ветер 3 м/с.