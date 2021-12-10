Опрос: около 70% жителей ФРГ намерены ограничить контакты на Рождество

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Германии (70%) заявили, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, планируют ограничить контакты на Рождество. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD .

В опросе, проводившемся с 7 по 8 декабря, приняли участие 1 266 человек. По его данным, 39% респондентов отметили, что намерены полностью ограничить контакты, а еще 31% сообщил, что хочет хоть как-то сократить общение с другими людьми. При этом 26% жителей страны не планируют прибегать к данной ограничительной мере на предстоящее Рождество.

В декабре прошлого года, как подчеркнули социологи, когда в Германии действовали очень строгие карантинные меры, 83% граждан заявляли, что ограничат контакты на Рождество. Лишь 14% высказывались против этого.

Рождество считается в ФРГ самым любимым праздником и главным поводом для встречи с родственниками. Около 80% граждан страны этот праздник встречают в кругу семьи. Как правило, обязательным пунктом предпраздничной программы жителей Германии является посещение рождественских ярмарок. Однако в этом году, как и в прошлом, многие рождественские базары не будут работать из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания темпов распространения коронавируса.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, в Германии остается довольно сложной. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения в ФРГ увеличилось за последние сутки на 61 288. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 423 520 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 484 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии достигло 104 996. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 413,7.