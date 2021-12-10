Власти в Томской области продлили выплаты пособий для семей с детьми в период ограничений

ТАСС, 10 декабря. Власти в Томской области продлили региональные выплаты для семей с детьми на период действия режима ограничений, введенного в марте 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении официального Telegram-канала оперативного штаба Томской области.

С 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации выплаты стали продлеваться автоматически, но в течение определенного периода. Выплаты будут продлевать до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности.

"В Томской области автоматически будут продляться социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно", - говорится в сообщении.

Продлеваться будут региональные выплаты на ребенка из малоимущих семей, ежемесячные пособия на третьего и последующего ребенка, компенсации за детский сад, а также единовременные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям. В Томской области такие выплаты получают почти 50 тыс. семей с детьми.

В Томской области режим ограничений из-за пандемии продлили бессрочно. По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 57 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С сентября число ежедневных случаев заражения выросло в три раза - до 300, однако к середине ноября из-за введенных ограничений рост удалось остановить, а к концу месяца снизить на 18%, до 245 случаев. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от коронавируса поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 70%.