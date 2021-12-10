В Москве тематически украсили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве. В 2021 году на фестивальных площадках можно увидеть украшенные в разных стилях елки, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие продлится с 10 декабря по 9 января на катках и фестивальных площадках по всей столице. "Также откроются ярмарки, где можно купить новогодние подарки и праздничные угощения", - говорится в сообщении.

На площади Революции фестивальную площадку украсили в купеческом стиле: вставками в виде камней-самоцветов, яркими многослойными бусами и искусственным мехом. В оформлении преобладает золотой цвет, разные оттенки красного, а также серебро, белый и сочная зелень лапника.

На Святоозерской улице площадки украсили в стиле русских сказок: золотыми шишками и красочными бусами.

В дни фестиваля будут работать 18 катков. Например, можно на Вешняковской, Городецкой и Профсоюзной улицах, а также в сквере у Гольяновского пруда и на Коптевском бульваре. На Школьной улице - площадка для игры в керлинг (в поддержку сборной России по этому виду спорта на зимних Олимпийских играх в Китае). Посещение всех спортивных площадок возможно только по предварительной регистрации. С полной программой можно ознакомиться на сайте.

Все мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдут с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

О фестивале

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 2013 года. Гости могут познакомиться с российскими и европейскими традициями зимних праздников, попробовать угощения и выбрать сувениры. Зимой 2019/2020 года фестиваль стал рекордным по продолжительности - он длился 50 дней. Его посетили более 26 млн человек.