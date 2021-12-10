На Алтае заблокировали сайт, через который продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19

ТАСС, 10 декабря. Шебалинский районный суд в Республике Алтай вынес решение об ограничении доступа к сайту, на котором продавали поддельные сертификаты вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация об изготовлении и продаже сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции без прохождения данной процедуры. На сайте размещено предложение о продаже сертификата вакцинации с указанием контактных данных, по которым можно связаться с продавцом, при этом сертификат выдается в отсутствие самой вакцинации, то есть препараты от COVID-19 не вводятся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура направила в суд административное заявление с требованием о признании информации, запрещенной к распространению, и ограничения доступа к ней. Суд удовлетворил требование, сайт заблокировали.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 24 715 жителей. При этом в регионе полностью вакцинировались 89 794 человека. С 15 ноября ввели QR-коды в двух муниципальных образованиях региона с наибольшим приростом заразившихся коронавирусом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске. Меры коснулись театров, музеев, кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания. С 29 ноября система кодов начала действовать на всей территории региона.