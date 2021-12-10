В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 77 тыс.

ТАСС, 10 декабря. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 190 человек, около половины из них - жители Ижевска. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"[За сутки] 190 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 77 047 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе.

В регионе с начала декабря за сутки выявляют около 200 случаев заражений, в ноябре в среднем заражались около 400 человек в день. Всего в регионе выздоровели 64,7 тыс. человек, из них 120 - за последние сутки. 7,9 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 402 - в состоянии средней степени тяжести, 147 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 654,1 тыс. человек, двумя - 473,1 тыс. человек. Еще 113 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике приблизился к 50%.

Благодаря низкому числу госпитализаций в Удмуртии возобновили оказание плановой медицинской помощи с 1 декабря. Ситуация с заболеваемостью в регионе и темпы вакцинации позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. С 6 декабря возобновляется работа общепита по ночам.