Глава Минздрава ЮАР заявил, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм уже в течение минувшего ноября стал доминирующим в ЮАР среди других вариантов коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла на брифинге, который транслировался на правительственном портале.

"Генетические тесты показывают, что омикрон-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса уже в ноябре, до 70% всех случаев приходятся на него, - подчеркнул глава Минздрава. - Омикрон-штамм быстро замещает дельта-штамм". По словам Паахлы, один человек, инфицированный омикрон-штаммом, заражает им значительно большее количество людей, нежели это было при предыдущих вариантах коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими странами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 50 государствах мира. В Африке данный вариант коронавируса обнаружен наряду с ЮАР, которая является эпицентром его распространения, еще в восьми странах.