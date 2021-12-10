В Москве 12 декабря ожидается потепление до минус 4 градусов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Морозная погода и низкие температуры сохранятся в Москве 10 и 11 декабря, но в воскресенье, 12 декабря, потеплеет до минус 4 градусов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В пятницу, 10 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Термометры покажут 11-13 градусов ниже нуля. Местами возможна гололедица. В субботу сохранится такая же погода, а в воскресенье потеплеет - до минус четырех градусов. Местами возможен небольшой снег", - говорится в сообщении.

Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур, теплоснабжение производится в штатном режиме. Накануне морозов работу системы отопления Москвы скорректировали. Она регулируется по двум параметрам: увеличению или уменьшению температуры и объемам теплоносителя.