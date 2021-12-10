В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере восемь новых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Японии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио замгенсека кабмина страны Сэйдзи Кихара.

"По итогам проверки прибывших в Японию из-за границы в аэропортах было выявлено восемь новых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал он. Общее число таких заразившихся в Японии достигло 12, заболевшие изолированы.

Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. При этом действует ограничение на въезд - не более 3,5 тыс. человек в день.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими странами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 50 государствах мира.