В Воронежской области почти вдвое сократили число коек для пациентов с ковидом за 14 дней

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области за две недели в 1,7 раза сократили число коек для пациентов с ковидом - с 4 843 до 2 836 мест. Это связано с уменьшением в полтора раза числа госпитализаций в ковидные отделения больниц, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения по Воронежской области.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 26 медицинских организациях на 2 836 койках. По состоянию на 09:00 10 декабря в стационарах находятся 2 216 заболевших", - сообщила она.

По данным департамента здравоохранения региона, на 26 ноября в Воронежской области были развернуты для пациентов с ковидом 4 843 койки, из которых было занято 66,3%, или 3 214 мест. Максимум госпитализаций в регионе пациентов с ковидом был отмечен 25 октября, тогда в ковидных отделениях больниц находились 7 435 человек, было создано 8 005 койко-мест.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 183 795 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 129 510 человек, 9 368 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 10 декабря от коронавируса в регионе привиты 1 207 718, в том числе двукратно 1 112 194 человека, план выполнен на 79,64%. Ревакцинацию прошли 164 162 человека.