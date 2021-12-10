В Москве подготовили специальную программу ко Дню Конституции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Тематическую программу ко Дню Конституции, который отмечается 12 декабря, подготовили в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра столицы.

"ВДНХ, музеи, библиотеки и культурные центры приготовили познавательные программы, посвященные Дню Конституции России. Присоединиться к ним можно бесплатно. В культурных учреждениях события пройдут с 10 по 15 декабря, на ВДНХ - 11 и 12 декабря", - говорится в сообщении.

Выставочные площадки будут работать с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и системы QR-кодов.

"В Доме культуры "Аструм" (площадь Победы, дом 1а) 10 декабря в 12:00 состоится лекция "Конституция - основной закон государства". Ее прочитает Евгений Смирнов, руководитель студии "Мой район". Гости узнают о том, что такое Конституция и какова история ее принятия. Лектор расскажет, какие права и обязанности есть у граждан Российской Федерации, из чего состоит Конституция и каковы юридические свойства этого документа, а также о порядке формирования и полномочиях Федерального собрания и правительства Российской Федерации, организации судебной власти, конституционно-правовых основах местного самоуправления", - уточняется на сайте.

Центральная библиотека № 136 имени Л. Н. Толстого 15 декабря в 16:00 в своем Инстаграм-аккаунте проведет информационный час, посвященный Конституции и законодательству нашей страны, а также истории праздника.

О празднике

Конституция Российской Федерации была утверждена 12 декабря 1993 года. В 2020 году состоялось общероссийское голосование, по итогам которого были приняты поправки в главный закон страны. День Конституции относится к памятным датам России, но не является выходным.