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Общественный транспорт Самары начали оснащать приборами для обеззараживания воздуха

Первые трамваи и троллейбусы, оснащенные гаджетами, уже вышли на маршруты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт Самары начали оснащать рециркуляторами для обеззараживания воздуха, сообщила пресс-служба Ростеха.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех начал поставлять транспортным паркам Самары компактные УФ-рециркуляторы, предназначенные для непрерывного обеззараживания воздуха. Устройства позволят бороться с распространением инфекционных заболеваний", - сообщили в госкорпорации.

Первые трамваи и троллейбусы, оснащенные гаджетами, уже вышли на маршруты. Всего до конца года приборами будет оборудовано более 600 единиц городского транспорта.

Рециркуляторы способны дезинфицировать более 60 кубометров воздуха в час и могут работать непрерывно во время движения по маршруту, отметили в Ростехе.

В составе "Росэлектроники" приборы выпускает нижегородское НПП "Салют".

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