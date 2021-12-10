Эксперт: нужно создавать заготовки вакцин против новых штаммов коронавируса на опережение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Проведение ревакцинации для защиты против новых штаммов коронавируса - хорошее и эффективное решение, но лучше работать на опережение, изучая и выявляя новые штаммы, и создавая "консервы" вакцин. Такое мнение в пятницу высказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"В связи с тем, что мы находимся постоянно под давлением новых штаммов, очевидно, что нам нужно действовать определенным образом. Первый посыл <...> - это пойти по легкому пути, по пути ревакцинации. Устраивая инфляцию иммунной памяти, иммунитета, мы, безусловно, закрываем даже то снижение эффективности [вакцин], которое может быть вызвано мутацией. Это действительно работает. <...> Но мне кажется, в любом случае мы должны создавать своего рода "консервы", мы должны проводить постоянный мониторинг, выявлять штаммы, вызывающие озабоченность, на опережение создавать новые вакцинные конструкции, испытывать их в ограниченны клинических и доклинических исследованиях", - сказал он на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

Логунов пояснил, что ограниченные исследования предполагают такую же регуляторику, как при обновлении вакцин от гриппа, - когда процесс идет облегченному пути, потому что ничего принципиально нового в препарате не появляется.

"В настоящий момент мы проводим большую работу с Институтом искусственного интеллекта, это институт Сбербанка, в надежде, что мы сможем опередить эволюцию вируса, так мы в настоящий момент постоянно находимся "на хвосте". Мы очень надеемся, что предсказания, и ряд есть стабилизирующих мутаций, которые предлагают сотрудники этого Института искусственного интеллекта, позволят нам все-таки опережать и не гоняться за каждой мутацией. У нас сейчас есть ряд предложенных вакцинных препаратов, которые мы тоже будем испытывать", - заключил ученый.