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Эксперт: нужно создавать заготовки вакцин против новых штаммов коронавируса на опережение

Замдиректора Центра им. Гамалеи отметил, что пояснил, что ограниченные исследования предполагают такую же регуляторику, как при обновлении вакцин от гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Проведение ревакцинации для защиты против новых штаммов коронавируса - хорошее и эффективное решение, но лучше работать на опережение, изучая и выявляя новые штаммы, и создавая "консервы" вакцин. Такое мнение в пятницу высказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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"В связи с тем, что мы находимся постоянно под давлением новых штаммов, очевидно, что нам нужно действовать определенным образом. Первый посыл <...> - это пойти по легкому пути, по пути ревакцинации. Устраивая инфляцию иммунной памяти, иммунитета, мы, безусловно, закрываем даже то снижение эффективности [вакцин], которое может быть вызвано мутацией. Это действительно работает. <...> Но мне кажется, в любом случае мы должны создавать своего рода "консервы", мы должны проводить постоянный мониторинг, выявлять штаммы, вызывающие озабоченность, на опережение создавать новые вакцинные конструкции, испытывать их в ограниченны клинических и доклинических исследованиях", - сказал он на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

Логунов пояснил, что ограниченные исследования предполагают такую же регуляторику, как при обновлении вакцин от гриппа, - когда процесс идет облегченному пути, потому что ничего принципиально нового в препарате не появляется.

"В настоящий момент мы проводим большую работу с Институтом искусственного интеллекта, это институт Сбербанка, в надежде, что мы сможем опередить эволюцию вируса, так мы в настоящий момент постоянно находимся "на хвосте". Мы очень надеемся, что предсказания, и ряд есть стабилизирующих мутаций, которые предлагают сотрудники этого Института искусственного интеллекта, позволят нам все-таки опережать и не гоняться за каждой мутацией. У нас сейчас есть ряд предложенных вакцинных препаратов, которые мы тоже будем испытывать", - заключил ученый.

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