Центр образования Астраханского госуниверситета в Баку расширит образовательные контакты

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Центр образования, науки и технологий Астраханского госуниверситета (АГУ), созданный на базе Астраханского делового центра в Баку, будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном и расширению образовательных контактов. Об этом сообщил ТАСС ректор АГУ Константин Маркелов в кулуарах Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в Баку открылся Астраханский деловой центр, на базе которого был открыт Центр образования, науки и технологий АГУ, ведущий многолетнюю совместную работу с Азербайджаном в сфере образования. В настоящий момент в Астрахани обучаются порядка 400 студентов из Азербайджана.

"Мы сегодня понимаем запросы азербайджанской стороны по совместным научным и образовательным проектам, связанным с искусственным интеллектом, роботехникой, IT-технологиями, системой подготовки, переподготовки управленческих кадров. Такие проекты необходимо выполнять в повседневном темпе и для этого нам необходимо иметь базу, точку опоры в стране. Поэтому мы приняли решение о создании центра образования, науки и технологий АГУ на базе Астраханского делового центра в Баку, который позволит выполнять совместные проекты с азербайджанской стороной в еще более тесной кооперации. Центр станет точкой сбора для академических и студенческих обменов, подготовки кадров, а также совместной научной работы", - сообщил Маркелов.

Он добавил, что в ближайшее время вуз начнет реализацию проекта, связанного с продвижением русского языка и подготовкой специалистов, преподающих в русскоязычных школах Азербайджана.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.