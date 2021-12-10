Число детских ковид-коек в Воронежской области сократили более чем вдвое

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Медики Воронежской областной детской клинической больницы №2 более чем в два раза, до 90 мест, сократили число коек для детей с коронавирусом, с 200 до 90 мест. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель департамента здравоохранения Воронежской области.

"В Воронежской областной детской клинической больнице №2 90 коек [для детей с коронавирусом], занято 79", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что для госпитализации детей с COVID-19 из всех районов Воронежской области в ВОДКБ №2 на 25 октября оборудовали 200 койко-мест, из них было занято 93,5%, или 187 мест. Сокращение койко-мест связано с уменьшением в 2,3 раза случаев госпитализации детей с коронавирусом. С начала пандемии в Воронежской области от COVID-19 умерли шесть детей в возрасте от восьми месяцев до 16 лет.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 184 477 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 130 178 человек, 9 432 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию, отменили массовые мероприятия. В регионе ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В Воронежской области ввели обязательную вакцинация для части населения, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыли 56 пунктов вакцинации. На 10 декабря от коронавируса в регионе привились 1 207 718, в том числе двукратно 1 112 194 человека, план выполнили на 79,64%. Ревакцинацию прошли 164 162 человека.