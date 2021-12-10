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Минпросвещения обновит школьные учебники по ОБЖ

Их содержание сделают более практико-ориентированным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено переиздать школьные учебники по ОБЖ. Их содержание планируется сделать более практико-ориентированным, заявил в пятницу на Всероссийском патриотическом форуме врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Максим Костенко.

По его словам, Минпросвещения РФ, МЧС и Минобороны подготовили несколько вариантов примерной рабочей программы по предмету, в настоящее время они проходят обсуждение.

"После того как апробация завершится, а это случится в середине 2022 года, чтобы уже в новый учебный год входили с этими рабочими программами, будут переизданы, обновлены учебники по основам безопасности жизнедеятельности", - сказал Костенко.

Он отметил, что в учебниках отразят новый подход к предмету, который будет более практико-ориентированным.

Всероссийский патриотический форум открылся 9 декабря в Москве. На нем подводят итоги реализации в 2021 году федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи".

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