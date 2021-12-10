В полпредстве СКФО сообщили, что регионы округа повысили кассовое освоение нацпроектов

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2021 году повысили уровень освоения средств национальных проектов. Показатель превысил 70%, но пока еще отстает от среднероссийского, сообщили журналистам в пятницу в аппарате полномочного представителя президента в СКФО по итогам заседания совета с главами регионов.

"Объем средств из всех источников, направленных в 2021 году на реализацию национальных проектов в субъектах округа, составил 107,5 млрд рублей. Из них законтрактовано 94%, что значительно лучше аналогичного показателя прошлого года (83%). Кассовое исполнение составило 70,5%, что выше уровня прошлого года (69%), но ниже среднего значения среди субъектов по стране (73%)", - говорится в сообщении.

Большая часть субъектов СКФО достигла показателя в диапазоне от 67% до 88%. "Наименьшие значения кассового исполнения национальных проектов зафиксированы в Республике Ингушетия и в Республике Дагестан. В разрезе национальных проектов кассовое исполнение по 9 из 13 осуществлено в округе выше средних показателей по стране", - поясняется в сообщении.

Ранее в полпредстве сообщали, что по итогам 2020 года на реализацию нацпроектов в округе направили 109 млрд рублей. Наибольшая доля расходов пришлась на нацпроекты "Демография" и "Образование".