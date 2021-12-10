Пятилетний план работы сформируют на Ставрополье на основе предвыборных наказов

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья сформируют пятилетний план работы на основе наказов избирателей, собранных партиями во время выборов в 2021 году. Исполнение разработанного плана начнется в 2022 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Прямое общение с людьми - вот что должно определять дальнейшее направление нашей работы. Именно поэтому мы ведем диалог с участвовавшими в выборах партиями: для обобщения собранных ими обращений избирателей. На основе этих наказов мы формируем пятилетний план работы, исполнение которого начинается уже с 2022 года", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В правительстве региона отмечают, что в план войдут также поручения, полученные главой Ставрополья во время прямых линий. В 2021 году Владимиров в подобном формате общался с жителями края десять раз.

"Как показал анализ поступивших обращений, чаще всего ставропольцы на прямых линиях задавали вопросы, связанные со сферой ЖКХ, обеспечением жильем детей-сирот и лекарственными препаратами амбулаторных больных, заразившихся коронавирусом. Много было обращений и по состоянию дорог", - поясняют в региональном правительстве.

В Ставропольском крае в сентябре проходили выборы представителей в Госдуму, краевой парламент и представителей органов пяти крупнейших муниципалитетов региона. На выборах депутатов думы Ставрополья партия "Единая Россия" набрала 60,34% голосов избирателей при явке 66,74%.