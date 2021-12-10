Суд приостановил работу в шахте "Антоновская" в Кузбассе из-за превышения метана

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Новокузнецке приостановил на 90 дней работу нескольких штреков шахты "Антоновская" из-за превышения метана, говорится в сообщении на сайте Ростехнадзора.

Проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора РФ после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

"Новокузнецкий районный суд Кемеровской области 9 декабря 2021 года поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора и приостановил ведение горных работ в выработках АО "Шахта "Антоновская": промежуточный вентиляционный штрек 26-61 от водоприемная ветвь № 1 до водоприемная ветвь № 2, сбойка № 1 с вентиляционного штрека 26-61 на промежуточный вентиляционный штрек 26-61 и водоприемная ветвь № 2 сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Сибирское управление Ростехнадзора 5 декабря проверяло информацию о превышении ПДК по метану в горных выработках данной шахты. Факт подтвердился. Был составлен протокол, материалы были переданы в суд.