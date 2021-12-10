Ямальские школьники будут изучать профильные предметы на двух языках с 2022 года

ТАСС, 10 декабря. Билингвальные классы, в которых обучение по биологии, химии, литературе и другим профильным дисциплинам проходит на русском и английском языках, откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам пресс-конференции окружного департамента образования.

"Нововведения, запланированные на следующий год, позволят школьникам Ямала глубже погрузиться в изучение иностранных языков. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил проработать создание билингвальных классов. Такие классы откроются в гимназиях Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Лабытнанги. Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата", - говорится в сообщении.

Также во время летних каникул для победителей всероссийской олимпиады школьников планируется организовать стажировки в зарубежных странах, которые позволят школьникам получить опыт и улучшить свои языковые навыки.

В 2022 году на Ямале введут в эксплуатацию пять новых школ на 2,2 тыс. мест, в том числе в Салехарде и нескольких селах. Кроме этого, в настоящее время проектируются и строятся 19 школ на 11 тыс. мест, в которых будут предусмотрены бассейны, атриумы, современные и технологичные мастерские, современное оборудование и дизайнерские решения, трансформируемые пространства.