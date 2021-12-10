В Якутске с 13 декабря возобновят очное обучение первые-восьмые классы

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Очное обучение учеников первых-восьмых классов в Якутске возобновят с 13 декабря, сообщается в пятницу в Instagram-аккаунте мэрии столицы Якутии.

Школьники Якутска первых-восьмых классов из-за заболеваемости среди детей ОРВИ и гриппом находились на дистанционном обучении с 30 ноября по 6 декабря, затем власти Якутска продлили дистанционку до 12 декабря.

"С 13 декабря возобновляется образовательный и воспитательный процесс в школах и дошкольных учреждениях Якутска. Такое решение сегодня принято на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии городского округа "город Якутск", - говорится в сообщении.

Разрешили работу индивидуальных кружков, секций, дополнительных занятий и проведение запланированных спортивных соревнований. Будут проводиться генеральная, влажная уборка с дезинфицирующими средствами и обеззараживание воздуха в помещениях школ, детских садов и других организаций.

Как сообщили ТАСС в управлении образования Якутска, среди детей в возрасте от трех до шести лет показатель заболеваемости ниже показателя предыдущей недели на 12,1%, от семи до 14 лет по сравнению с предыдущей неделей ниже на 48,6%, среди детей 15 лет и старше - ниже предыдущей недели на 19,1%.