Чайка призвал глав субъектов СКФО ежедневно контролировать соцобъекты-долгострои

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка призвал глав регионов уделять ежедневное внимание работе на социальных объектах, чьи сроки строительства затягиваются. В округе есть риск не ввести в установленные сроки 86 школ и детских садов, сообщили журналистам в аппарате полпреда по итогам заседания совета с главами регионов.

"По информации Минпросвещения России, в целом по округу существует риск неввода в эксплуатацию в текущем году 86 объектов образования (35 школ и 51 детской дошкольной организации) из 172 по плану. В ряде случаев отставание от установленных сроков строительства превышало один год. Данная проблема крайне актуальна и требует личного ежедневного внимания высших должностных лиц субъектов округа для ее решения", - приводятся в сообщении слова Чайки.

По его словам, особенно низкие темпы строительства объектов образования по федеральным проектам "Современная школа" и "Содействие занятости" отмечены в Дагестане и Ингушетии. "Следует отметить, что причинами срывов сроков строительства явились не только ненадлежащее исполнение заказчиками и подрядчиками на местах своих обязательств, но и внешние обстоятельства. Это существенный рост стоимости строительных ресурсов, дефицит рабочей силы в связи с ограничениями по COVID-19, а также некачественный подбор проектов из реестра проектов повторного использования", - отметил Чайка.

В 2021 году на реализацию национальных проектов в регионах Северного Кавказа направили 107,5 млрд рублей. По данным полпредства, в разрезе национальных проектов кассовое исполнение по 9 из 13 осуществлено в округе выше средних показателей по стране.