Начались реставрационные работы на фортах в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Реставрационные работы на фортах "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр Первый", включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, начались в Кронштадте в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". Как сообщила журналистам в пятницу соорганизатор "Острова фортов" Марика Коротаева, предстоит восстановить конструкции фортов.

"Сейчас мы начинаем строительно-монтажные работы. 2022 год будет полностью посвящен основной задаче: мы будем работать с фасадами, будем восстанавливать несущие конструкции стен фортов. На всех фортах одновременно будут идти работы: это и "Кроншлот", и "Петр Первый", и "Император Александр Первый", - сказала она.

Проект ведется с 2019 года. Пройден этап научно-изыскательных работ. Коротаева отметила, что основная задача сейчас - это реставрация форта "Кроншлот", построенного в 1704 году. Реставраторам предстоит восстановить Николаевскую батарею.

Завершить реставрационные работы планируется к 2024 году. Фортам вернут исторический облик первой трети XX века: специалисты отреставрируют стены, кровли, своды лестниц и казематов, воссоздадут элементы фасадов, оконные и дверные проемы.

После реставрации на форте "Кроншлот" откроют музейный комплекс, на "Петре Первом" - музей минно-взрывного дела и культурное пространство. На форте "Император Александр Первый", в котором на рубеже XIX-XX веков работала первая в России противочумная лаборатория, планируется создать музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. По словам Коротаевой, в музеях часть экспозиций будет мультимедийной, сейчас идет проработка концепций музеев. Правительство России выделит 4,3 млрд рублей на реконструкцию форта "Кроншлот".

Форты расположены на островах в Финском заливе, из них только "Петр Первый" соединен с берегом сухопутной дорогой от дамбы. Их включили в концепцию военно-исторического парка, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера, реализуемого АНО "Остров фортов". Форты будут функционировать в любое время года. Автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов" зарегистрировали в 2019 году учредители - Минобороны и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение флотского музея с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух отелей, марины на 509 мест, двух жилых кварталов, поликлиники и спортцентра.