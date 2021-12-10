Школу на 1,4 тыс. мест построят в Обнинске при поддержке ВЭБ.РФ

КАЛУГА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Калужской области заключили соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ о строительстве в Обнинске школы на 1,4 тыс. мест. Завершить ее возведение планируют в 2022 году, общий объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Целью подписанного сегодня концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования станет новая общеобразовательная школя на 1 144 места в Обнинске (мкр. Заовражье), которая должна быть готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Документ подписали министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО "ПроШкола №1" Алиса Денисова. Губернатор Владислав Шапша, присутствовавший на церемонии, отметил, что строительство школ с использованием концессионных соглашений позволит вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в учебных заведениях региона.

В июне 2021 года Шапша сообщал, что Калужская область стала одним из первых регионов России, которые вошли в новый проект правительства по созданию дополнительных мест в школах при содействии ВЭБ.РФ на принципах государственно-частного партнерства. Всего в Калужской области до конца 2024 года запланировано строительство шести школ. Это позволит создать еще порядка 8 тыс. современных комфортных школьных мест.