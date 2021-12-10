Проект "Энергия спорта" запустят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Бесплатные занятия антигравити-йогой, кинезитерапией и фитбол-гимнастикой организуют в Ставрополе в 2022 году для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Программа создана на грант форума "Байкал", сообщили журналистам в пятницу в краевом центре молодежных проектов.

"В январе 2022 года в городе Ставрополе стартует социально-значимый проект "Энергия спорта" - победитель конкурса молодежных проектов в рамках молодежного форума "Байкал". В начале 2022 года молодые жители города Ставрополя с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить 12 бесплатных спортивно-оздоровительных тренировок по направлениям: антигравити-йога, миофасциальный релиз, фитбол-гимнастика, кинезитерапия", - говорится в сообщении.

Участниками проекта станут молодые люди от 14 до 35 лет. В команду "Энергии спорта" вошли спортсмены и инструкторы, практикующие тренеры и специалисты в области фитнеса и лечебной физкультуры, а также волонтеры-медики, прошедшие специальную подготовку. "Проект направлен на создание условий для адаптации и социализации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения посредством проведения спортивно-оздоровительных тренировок с использованием специального оборудования и методик, способствующих улучшению физических показателей организма, а также личностной самореализации", - отмечается в сообщении.

Форум "Байкал", организованный правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, проходит с 2008 года. В 2021 он проходил в онлайн-формате и принял 1,5 тыс. участников из разных стран. Грантовый фонд конкурса в рамках форума в этом году составил 53,2 млн рублей.