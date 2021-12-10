Врач Милоша Земана рассказал о самочувствии президента Чехии

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана, страдающего хроническими болезнями и находящегося на карантине из-за положительного результата теста на коронавирус, улучшается. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель медицинского консилиума, наблюдающего за главой государства, Томаш Зима.

"У господина президента наблюдается улучшение здоровья, - отметил Зима. - Мы [консилиум] считаем, что его состояние стабильное. Он получает адекватное лечение [по поводу хронических заболеваний, ковид у Земана протекает бессимптомно]. Думаем, что последующая медицинская реабилитация еще более улучшит здоровье [президента]".

Земану, по словам председателя консилиума, предстоит пройти реабилитационный курс, направленный на улучшение функционирования опорно-двигательной системы. Чешский лидер страдает невропатией ног, жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

Хозяин Пражского града проходил лечение в Центральном военном госпитале в Праге с 10 октября по 25 ноября. СМИ со ссылкой на одного из лечащих врачей президента (хирурга Павла Пафко) проинформировали ранее, что у него цирроз печени и ему в желудок введен зонд для кормления.