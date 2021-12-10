Шесть школ ввели в строй в Дагестане с 2018 года по программе развития сельских территорий

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Шесть школ, построенных по программе комплексного развития сельских территорий, ввели в эксплуатацию в этом году в Дагестане, в настоящее время завершается строительство еще двух образовательных учреждений, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"С 2018 года сданы шесть школ, построенных по программе комплексного развития сельских территории, в общей сложности на 1300-1400 мест. Сейчас строятся две школы на 404 и 240 мест в Сулейман-Стальском районе - их строительство будет завершено в этом году, ввод в эксплуатацию планируется в апреле следующего года", - сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, до конца этого года в Сулейман-Стальском районе республики будут введены в эксплуатацию детский сад и дом культуры, также построенные по программе комплексного развития сельских территорий. Как пояснил вице-премьер, создание социальной инфраструктуры по программе комплексного развития сельских территорий ведется параллельно с реализацией инвестиционных проектов на селе.

"У нас есть хороший пример в Кизлярском районе, в селение Сар-Сар - там реализуется большой проект ООО "Нива" по развитию рисоводства, и там в рамках этой программы мы построили детский сад, спортплощадку, дом культуры, дорогу, провели воду", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках программы в республике также ведется строительство газопроводов, дорог, водопроводов, ежегодно обустраивается 10-15 общественных территорий, кроме того, ежегодно 30-35 семей получают субсидии на строительство жилья в сельской местности.