Граффити о работе врачей медицины катастроф появилось на здании больницы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Граффити в несколько этажей о работе врачей появилось на стене здания свердловского Территориального центра медицины катастроф в Екатеринбурге. Героями арт-объекта стали реальные работники медучреждения, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Здание Территориального центра медицины катастроф Свердловской области в Год медицинского работника, объявленного губернатором Евгением Куйвашевым, украсила картина о буднях врачей. Ее главная идея - показать слаженную работу мультидисциплинарной бригады специалистов, задачей которых является оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в период пандемии еще и бережная транспортировка пациентов с симптомами COVID-19 в областные клиники. Герои - сотрудники разных отделов ТЦМК", - говорится в сообщении.

Работа над граффити была начата художником Владиславом Ольшанским в октябре, она продолжалась даже по ночам при свете фар автомобилей сотрудников, рассказали в департаменте.

Отмечается, что для создания эскиза медики сначала воспроизвели сюжет граффити на фотографии. "Старшая медсестра Валентина Самородова <…> позировала с манекеном малыша на руках, заведующая учебным отделом, врач СМП Наталья Бахматова и заведующий реанимационно-консультативным центром Петр Еговцев проводили реанимационные мероприятия пострадавшему, заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи в ЧС Елена Медведева и главный комбустиолог Центра Владимир Амосов имитировали противошоковую терапию, заместитель главного врача, спасатель Александр Малоземов и водитель-ветеран ТЦМК Анатолий Замышляев аварийно-спасательные работы. <…> К сюжету добавили трассовый пункт ТЦМК и вертолет санитарной авиации", - рассказали в департаменте со ссылкой на главного врача центра Виктора Попова.

Заместитель главврача центра Людмила Рогожина отмечает, что это граффити - напоминание о том, что несмотря на связанные в том числе с ковидом "тяжелые времена", в жизни каждого "еще будет сотня-другая таких же ярких, как наша картина, моментов". "Именно ради этого мы приходим на работу каждый день, за это боремся и этому служим", - сказала она.