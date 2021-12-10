Патрулирование лесов в рамках борьбы с рубкой елок начнется в Подмосковье 15 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Операция "Елочка", в рамках которой будет проводиться патрулирование лесных территорий с целью пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев, стартует в Московской области 15 декабря. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Для охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок с 15 декабря в подмосковных лесах стартует операция "Елочка". Согласно приказу Комитета лесного хозяйства Московской области, для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников на землях лесного фонда запланирован комплекс мероприятий, проводимых совместно с правоохранительными органами, ОМСУ и общественностью", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что патрулирование лесов будет проводиться с 15 по 31 декабря. Как отметила председатель комлесхоза региона Елена Казимир, которую цитирует пресс-служба, за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается штраф в размере до 4 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. При этом, если нанесенный ущерб составит более 5 тыс. рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

"Рекомендуем выбирать законные способы украшения вашего дома лесной красавицей - купить ее в лесном питомнике или приобрести на елочном базаре. Это будет дешевле и безопаснее, нежели нарушать закон", - добавила Казимир.