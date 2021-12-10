Депутаты Ивановской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Ранее проект закона обсудили на комитетах Ивановской облдумы, где к нему был внесен ряд предложений, среди которых исключить возможность для губернаторов расширять список мест, которые можно посещать только с QR-кодом; включить парки, скверы, спортивные, образовательные и медицинские организации в список мест, при посещении которых ничего предъявлять не нужно. Кроме того, было предложено уточнить перечень лиц, непосредственно осуществляющих пропуск граждан в места по QR-кодам и ряд других.

"Решение принято", - сказала председатель облдумы Марина Дмитриева после голосования по вопросу поддержки федерального законопроекта. Она уточнила, что в проекте постановления учтены все предложения, которые были внесены партиями в облдуму.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса либо документа о перенесенной и подтвержденной инфекции или медотвода. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.