МЧС предупредило о ветре до 23 м/с Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Ветер с порывами до 23 м/с ожидается в Крыму вечером 10 декабря и до утра 11 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"Вечером 10 декабря, ночью и утром 11 декабря в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.