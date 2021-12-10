Коллективный иммунитет к ковиду в Москве достиг 72,2%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве вырос до 72,2%. Полный курс вакцинации в городе прошли почти 6 млн раз, следует из опубликованных в пятницу данных на портале стопкоронавирус.рф.

"По данным на 10 декабря, 6 495 552 - вакцинация первым компонентом, 5 976 362 - полная вакцинация, 72,2% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 978 376 случаев заражения, из них 3 477 за последние сутки. Выздоровели 1 805 490 человек, умерли 35 124 человек.