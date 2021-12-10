Глава Кубани заявил, что не более 2% туристов приезжают в регион без прививки от COVID-19

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Не более 2% туристов, приезжающих в Краснодарский край, не имеют прививки от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время форума "Сделано в России".

С середины лета заселиться в отели Краснодарского края можно по предъявлению сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, также заселение возможно при добровольном согласии на прохождение иммунизации в трехдневный срок.

"На данный момент всего 1-2% всех, кто сегодня является гостем отелей, пансионатов, <...> не вакцинирован, а все остальные вакцинированы" - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что если такой подход к отдыху будут показывать гости региона и дальше, то зимний сезон пройдет штатно.

С конца ноября в регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели не вакцинированных от коронавируса или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России: в летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.