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Все районные больницы Кубани будут укомплектованы томографами к концу 2021 года

Приобретение томографов проводится как по национальному проекту "Здравоохранение", так и по краевым программам

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Более 20 томографов было закуплено в центральные районные больницы Краснодарского края в 2021 году. К концу этого года власти региона планируют обеспечить томографами все ЦРБ Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Такое оборудование необходимо во всех центральных районных больницах. Поэтому к концу 2021 года более 30 ЦРБ Краснодарского края будут укомплектованы компьютерными томографами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобретение томографов проводится как по национальному проекту "Здравоохранение", так и по краевым программам. В пресс-службе отметили, что в этом году в медучреждения Краснодарского края закуплено 22 компьютерных томографа.

Также в пресс-службе добавили, что в пятницу в центральную больницу Мостовского района поставили новый томограф, о необходимости приобретения которого рассказал житель района губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время прямой линии. 

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